Unia e Syna approvano trattative edilizia

I delegati della Conferenza professionale dell'Edilizia dei sindacati Unia e Syna hanno accettato oggi i risultati dei negoziati nell'ambito del settore delle costruzioni. Mercoledì si dovrà esprimere in merito la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC).

Dopo 20 tornate di trattative, oltre a numerose giornate di protesta in diverse località della Confederazione, una soluzione è stata trovata lo scorso 3 dicembre, indicano oggi in una nota congiunta i due sindacati. L'accordo sarà valido solo se i delegati della SSIC accetteranno la soluzione negoziale.

I 150 delegati della Conferenza di Unia a Berna e una sessantina di delegati alla Conferenza del sindacato Syna a Olten (SO) ritengono importante la risoluzione di questo conflitto e l'accordo trovato nell'interesse di tutto il settore edile.

Il rinnovo del Contratto nazionale mantello (CNM), precisano, prevede diversi miglioramenti per entrambe le parti in causa. I salari nell'edilizia principale registreranno un aumento mensile di 80 franchi sia nel 2019 che nel 2020. Per quanto riguarda il pensionamento a 60 anni - che verrà garantito - verranno applicate le misure negoziate nel corso dell'autunno per risanare la Fondazione che garantisce il prepensionamento.

