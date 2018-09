Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2018 7.06 17 settembre 2018 - 07:06

I senatori democratici hanno chiesto alla commissione giustizia di rinviare il voto previsto giovedì per la conferma alla Corte suprema del giudice Brett Kavanaugh dopo che una donna che lo aveva accusato di molestie è uscita allo scoperto sul Washington Post.

In precedenza Christine Blasey Ford, 51 anni, docente di psicologia clinica alla Palo Alto University, aveva descritto l'episodio in una lettera riservata alla senatrice democratica Dianne Feinstein, la quale l'aveva girata all'ente investigativo americano Fbi.

Il leader dem in Senato Chuck Schumer ha chiesto al presidente della commissione di "posticipare il voto, come minimo, finché queste accuse gravi e credibili non saranno esaminate scrupolosamente". "Per troppo tempo, quando le donne hanno fatto gravi accuse di abusi, son state ignorate. Questo non può succedere in questo caso", ha aggiunto.

