Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 15.54 21 aprile 2018 - 15:54

Grande folla a Houston per i funerali privati di Barbara Bush, moglie del presidente Usa George H.W. Bush e madre del presidente Usa George W. Bush, la più potente dinastia politica americana.

Tra i 1500 ospiti della St Martin's Episcopal Church di Houston, la più grande chiesa evangelista degli Stati Uniti, ci sono i Clinton e gli Obama.

Presente anche la first lady Melania, ma non Donald Trump, che ha annunciato la sua assenza "per evitare distrazioni per via del dispositivo di sicurezza e in segno di rispetto per la famiglia Bush e i suoi amici che vi prenderanno parte". Trump è stato un feroce avversario della famiglia Bush durante le elezioni del 2016.

A tessere l'elogio funebre di Barbara Bush, morta all'età di 92 anni, sarà il figlio Jeb, ex governatore della Florida che ha corso contro Trump per la Casa Bianca.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.