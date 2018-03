Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 marzo 2018 9.21

Sparatoria ieri, in un centro commerciale in California, a Thousand Oaks, a 64 chilometri da Los Angeles. Il bilancio è di un morto. L'uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito e trasportato in ospedale.

''Si è trattato di un incidente limitato, non c'è alcuna minaccia per il pubblico'' afferma il sergente Eric Buschow, portavoce dello sceriffo della contea di Ventura.

