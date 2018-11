Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2018 13.56 19 novembre 2018 - 13:56

Grosso sequestro di alcool alla dogana di Auberson (VD): la scorsa settimana durante un controllo di routine sono stati scoperti 678 litri di vino e 39 litri di superalcolici dissimulati in un furgone che trasportava materiale di esposizione.

Lo indica in una nota odierna l'Amministrazione federale delle dogane, precisando che il sequestro è stato effettuato lunedì scorso nel pomeriggio. Quel giorno le guardie di confine hanno constatato che un francese di 58 anni, residente nell'Esagono, ha tentato di importare merce non dichiarata in Svizzera. Il conducente aveva indicato di trasportare materiale destinato a uno stand di un mercatino di Natale nella Svizzera romanda.

Durante la perquisizione, oltre alle bevande alcoliche, sono stati trovati 30 litri di aceto e 20 chilogrammi di marmellata, che erano stati nascosti in vari cartoni a bordo del furgone. I dipendenti dell'AFD hanno temporaneamente sequestrato la merce, mentre il 58enne ha potuto recuperare i suoi beni solo dopo aver pagato una multa e le tasse dovute.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano