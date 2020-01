La cabinovia del "Diablerets express", nel canton Vaud, è rimasta bloccata per quasi due ore oggi pomeriggio, a causa di un problema tecnico. Gli sciatori sono stati tratti in salvo, indicano i gestori dell'impianto in una nota serale. Non si registrano feriti.

La stazione sciistica era particolarmente frequentata oggi a causa dei Giochi olimpici giovanili. Non c'è stata comunque nessuna conseguenza per le gare della manifestazione.

