Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 18.38 19 ottobre 2018 - 18:38

Non vi è stato alcun incontro formale tra il presidente della Confederazione Alain Berset e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a margine della 12ma edizione del Meeting Asia-Europa (ASEM) a Bruxelles.

Ieri si è ancora tentato di organizzare un abboccamento tra i due, ma senza esito, ha indicato lo stesso Berset in un incontro con i giornalisti, secondo cui "ora ci troviamo effettivamente in una situazione in cui sarebbe necessario un contatto a livello politico". "Siamo in una fase importante a livello tecnico, che non si è ancora terminata". Molto è stato raggiunto "ma c'è anche un momento in cui bisogna fare il punto su come stanno andando le cose".

Martedì vi è stato un incontro tra i negoziatori della Commissione europea e della Svizzera: Bruxelles ha in seguito annunciato che ora avrebbe analizzato la situazione e avrebbe poi deciso cosa fare dopo. Per Berna invece i negoziati non sono conclusi.

A causa delle diverse informazioni circolate in seguito a quanto comunicato martedì, in Svizzera si è quindi ipotizzato che durante il vertice ASEM un incontro tra Berset e Juncker potesse chiarire la situazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano