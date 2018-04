Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 21.52 21 aprile 2018 - 21:52

Presente a Washington per partecipare al vertice del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, il consigliere federale Ueli Maurer ha sottolineato "la necessità di riforme strutturali in rapporto al problema dell'indebitamento".

È quanto ha detto all'ats il suo portavoce Peter Minder. Il responsabile del Dipartimento delle finanze ha anche approfittato dell'occasione per tenere colloqui bilaterali con diversi suoi omologhi, in particolare di Stati Uniti, Francia e Germania. Maurer si è inoltre impegnato per un rafforzamento della resistenza economica e finanziaria e ha invocato l'apertura dei mercati dei beni e dei capitali.

Stando a Minder, vista la propria situazione positiva riguardo all'indebitamento, la Svizzera è particolarmente presa sul serio quando si esprime sull'argomento. Nella capitale statunitense, oltre a Maurer, capo della delegazione elvetica, la Confederazione è rappresentata anche dal ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann e dal presidente della Direzione generale della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan.

