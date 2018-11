Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 novembre 2018 18.29 09 novembre 2018 - 18:29

Victoria's Secret perde uno dei suoi angeli più famosi, Adriana Lima, 37 anni, lascia il brand di lingerie dopo 20 anni. Lo ha annunciato su Instagram la stessa top model brasiliana.

"Cara Victoria - ha scritto - grazie per avermi mostrato il mondo, condiviso i tuoi segreti e cosa più importante non solo per avermi dato le ali ma per avermi insegnato a volare".

La modella ha partecipato lo scorso giovedì al suo ultimo show. La sfilata sarà trasmessa in televisione il prossimo 2 dicembre. Ma la Lima non ha intenzione di fermarsi dopo aver appeso le ali.

Per il futuro, come ha detto al settimanale People, si vede in campo a sostenere le donne in progetti in tutto il mondo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano