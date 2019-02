I corpi senza vita di due alpinisti dispersi da mercoledì sul Cervino sono stati trovati oggi grazie a un volo di ricerca. Entrambi stranieri, sono caduti all'Hörnligrat, tappa intermedia nella scalata della celebre vetta alpina, a 3700 metri di quota.

I cadaveri sono stati rinvenuti ai piedi della parete est del ghiacciaio del Furgg, precisa in un comunicato la polizia vallesana. I due, non in cordata, sono precipitati per circa 500 o 600 metri.

La loro scomparsa era stata segnalata da un famigliare, che non aveva più ricevuto notizie. Gli alpinisti non sono ancora stati formalmente identificati e, nel frattempo, un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line