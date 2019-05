Un ex insegnante vallesano è stato condannato oggi dal Tribunale distrettuale di Sierre (VS) a tre anni e quattro mesi di detenzione per atti sessuali con fanciulli. Il suo avvocato ha già indicato che farà ricorso.

I giudici hanno ritenuto "coerenti e credibili" le dichiarazioni delle vittime. Le loro testimonianze sono "dettagliate" e il "linguaggio adatto" all'età che avevano al momento dei fatti, ovvero tra gli undici e i tredici anni.

La corte ha respinto la tesi di un complotto ordito nei confronti dell'ex insegnante, oggi 49enne. È "inverosimile" che le sette vittime abbiano inventato i fatti, ha sottolineato il presidente della corte, precisando che le versioni date non sono contraddittorie.

Il tribunale ha invece rilevato "contraddizioni e inesattezze" nelle dichiarazioni dell'ex docente. Quest'ultimo ha ritrattato talune sue affermazioni quando si è reso conto che non erano opportune. La corte ha seguito il Ministero pubblico e ha condannato l'insegnante a 40 mesi di prigione senza condizionale, in particolare per atti sessuali con fanciulli e tentati atti. Gli ha inoltre inflitto una interdizione di cinque anni di esercitare una professione a contatto con minori. L'uomo è arrivato all'udienza ammanettato e attorniato da due poliziotti.

Neuer Inhalt Horizontal Line