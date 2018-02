Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 febbraio 2018 20.21 18 febbraio 2018 - 20:21

Quattro persone sono rimaste ferite in Vallese a causa di tre valanghe staccatesi oggi nella regione attorno a a Martigny. Tutte e tre le slavine sono scese fuori dalle piste battute, ha precisato la polizia cantonale in un comunicato.

Due persone sono state travolte nella regione del Col du Fénestral, sopra Finhaut (VS). Sono state trasportate in elicottero all'ospedale e non sono in pericolo di morte, precisa la nota. In un primo tempo la polizia aveva annunciato che le persone travolte erano una decina.

Un'altra persona è stata sepolta dalla neve nella regione del Mont-Fort, mentre la quarta è stata investita da una valanga nel comune di Orsières. Sono entrambe state elitrasportate all'ospedale, ma il loro stato non è critico.

Nel pomeriggio era stato lanciato un avviso di pericolo. Diverse valanghe si sono staccate fuori dalle piste battute, spontaneamente o a seguito del passaggio di uno sciatore. Il pericolo è marcato (grado 3 su una scala di 5) in tutto il cantone. La particolarità delle valanghe odierne è che si sono verificate su pendii con diverse orientazioni.

