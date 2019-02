Uno sciatore vallesano di 64 anni ha perso la vita ieri pomeriggio nel comprensorio di Nax Mont-Noble, nella regione di Sion, dopo essere andato a sbattere contro un albero. Ne dà notizia oggi la polizia cantonale.

Per motivi non appurati lo sciatore ha deviato sulla sinistra della pita segnata nel settore della Forêts des Grands Pras, porzione di bosco situata sopra Nax, ed è finito contro un albero una decina di metri più in basso. Il suo corpo inanimato è stato scoperto stamane da dipendenti della stazione sciistica. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, scrive la polizia in una nota.

