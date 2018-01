Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 gennaio 2018 21.01 03 gennaio 2018 - 21:01

Il presidente francese Emmanuel Macron parteciperà al Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) in programma dal 22 al 26 gennaio. Lo ha indicato lo stesso capo dello Stato francese al termine di un incontro con i giornalisti.

"Andrò a Davos" e "vi pronuncerò un discorso", ha precisato Macron. Il presidente francese dovrebbe esprimersi il 24 gennaio nella località grigionese, dove sono attesi come da tradizione i big della politica e dell'economia mondiale.

Macron si era già recato a Davos nel 2016 in veste di ministro dell'economia di François Hollande. In quell'occasione aveva invitato ad "accelerare e ampliare" le riforme intraprese in Francia.

Prima di andare a Davos, Macron parteciperà lunedì 22 gennaio a un "vertice sull'attrattiva" della Francia organizzato a Versailles. Il presidente francese non ha fornito dettagli su quest'ultimo evento, organizzato in un periodo in cui la Francia tenta di attirare investitori esteri, in particolare coloro che lasciano il Regno Unito a causa della Brexit.

