Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 18.31 25 febbraio 2018 - 18:31

Wengen (BE): sciatore muore dopo essersi scontrato contro pilone (foto d'archivio).

Uno sciatore di 58 anni, rimasto gravemente ferito ieri dopo essere andato a sbattere contro un pilone di una rete di sicurezza su una pista a Wengen (BE), è morto poco dopo in ospedale.

L'uomo stava sciando in compagnia di altre persone in direzione della Kleine Scheidegg quando ha urtato leggermente un'altra sciatrice, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Caduto, l'uomo è scivolato per alcuni metri finendo contro un pilone di una rete situata a bordo pista.

Nonostante gli immediati soccorsi prestati sul posto e il trasporto in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate, indica la nota. La polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Neuer Inhalt Horizontal Line