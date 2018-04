Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 16.35 25 aprile 2018 - 16:35

Nell'Unione europea, i minori di 16 anni non potranno accedere a WhatsApp. Il servizio di messaggeria di Facebook ha infatti aumentato l'età minima per accedere all'app da 13 a 16 anni, per tutelare la sicurezza e la privacy dei giovanissimi.

Un limite con cui WhatsApp si adegua con un mese di anticipo al nuovo regolamento dell'Unione europea sulla privacy (Gdpr), che entrerà in vigore il 25 maggio.

Non è chiaro come WhatsApp, che ha 1 miliardo e mezzo di utenti in tutto il mondo, intenda far valere questo limite, se per 'autocertificazione' o incrociando a monte - come non ha mai fatto finora - i dati con Facebook e Instagram. Ma la piattaforma chiederà a tutti gli utenti comunque di accettare i suoi nuovi termini di servizio, anche se solo all'interno dell'Ue, fuori dalla quale l'età minima resterà 13 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.