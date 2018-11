Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 novembre 2018 12.34 17 novembre 2018 - 12:34

Nel sanguinoso conflitto in corso nello Yemen, un bambino muore ogni 10 minuti per cause come come malnutrizione e malattie che si possono prevenire con vaccini.

In tre anni di guerra sono almeno 6.000 i bambini uccisi o feriti e sono 11 milioni le persone bisognose di assistenza umanitaria per sopravvivere. Lo scrive in un comunicato l'Unicef.

L'agenzia delle Nazioni Unite dedita all'infanzia giudica un "segnale positivo il numero crescente di appelli per il cessate il fuoco", ma anche che "i bambini hanno bisogno che la guerra finisca".

"Il numero crescente di appelli per un cessate il fuoco nello Yemen e la ripresa dei colloqui politici, offrono un barlume di speranza ai bambini yemeniti affinché la pace possa un giorno tornare nel loro Paese", dichiara nella nota il Direttore generale dell'Unicef, Henrietta H. Fore.

