Mattinata difficile per il conducente.

Sotto l'influsso di alcol e stupefacenti, si ferma per mancanza di benzina in autostrada: gli ritirano la patente in prova, ma alcune ore più tardi viene trovato di nuovo al volante e quel punto gli confiscano la vettura.

È stata una mattinata movimentata quella vissuta stamane da un 20enne nel canton Zugo. Stando a quanto indicato dalla polizia, la sua auto - una berlina Mercedes - è stata reperita poco prima della 08.00 con un il serbatoio a secco sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A4.

Gli agenti hanno sospettato che il conducente avesse assunto droga, cosa che i successivi test hanno dimostrato: il giovane aveva fatto uso di cocaina e pastiglie di ecstasy. Gli è quindi stata ritirata la licenza di condurre in prova. Tre ore più tardi l'automobilista è finito però in un controllo a Cham (ZG), nonostante non potesse guidare. Su ordine del procuratore competente è quindi scattata la confisca del veicolo.

