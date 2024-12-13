“أسترو بوت” تفوز بجائزة “أفضل لعبة فيديو” للعام 2024

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فازت “أسترو بوت”، وهي لعبة تكرّم أشهر الأبطال في أجهزة سوني، في لوس أنجليس بجائزة أفضل لعبة فيديو للعام 2024، خلال Game Awards 2024، وهي حفلة سنوية مركزية في قطاع ألعاب الفيديو.

وعلى خشبة مسرح بيكوك في لوس أنجليس، شكر الفرنسي نيكولا دوسيه، مدير استوديو “تيم أسوبي” الياباني، أعضاء فريقه على “سخائهم”.

وقال “إنهم لا يعيرون اهتماما للحسابات، بل يفكرون فقط في الأطفال، لأننا نتمتع بامتياز هائل يتمثل في أننا اللعبة الأولى في أيديهم”.

كذلك، فازت اللعبة التي تعرض مغامرات روبوت صغير في الفضاء، بألقاب “أفضل لعبة عائلية” و”أفضل إنتاج” و”أفضل لعبة حركة/مغامرة”، في إنجاز كبير للاستوديو المكوّن من 65 شخصا.

وقد حصلت “أسترو بوت” التي بيع منها أكثر من 1,5 مليون نسخة وفق شركة سوني (مالكة “تيم أسوبي”)، على أفضل تقييم لهذا العام على موقع المراجعات “ميتاكريتيك” Metacritic، إذ نالت 94 على 100، بالتساوي مع “ميتافور: ريفانتيازيو” و”إلدن رينغ: شادوز أوف ذي إندتري”.

وحصلت “ميتافور: ريفانتازيو” “Metaphor: ReFantazio”، أحدث ما قدمه مخرج ملحمة “بيرسونا” كاتسورا هاشينو، على جائزتي أفضل لعبة تمثيل أدوار وأفضل سرد.

أما “بالاترو”، وهي لعبة بوكر مدعومة من مشغلين مشهورين للبث الحي بالفيديو، فقد حصلت على جائزتي “أفضل لعبة مستقلة” و”أفضل لعبة على الهاتف المحمول”.

وشارك نجوم كثر في حفلة توزيع جوائز “غايم أووردز” بنسختها الحادية عشرة، بينهم الممثل هاريسون فورد ومغني الراب سنوب دوغ الذي أدى أغنية من ألبومه الجديد “ميشنري”.

كذلك، خصصت الحفلة حيّزا للإعلانات عن ألعاب جديدة، بما فيها لعبة “إنترغالاكتيك” من استديو “نوتي دوغ” المطور للعبة “ذي لاست أوف آس”.

وقدّم جوزيف فارس، مؤسس استوديوهات “هايزلايت”، بحماس كبير لعبة “سبليت فيكشن” التي تجمع بين الخيال العلمي والفانتازيا.

وباعت لعبته السابقة “إت تايكس تو” أكثر من 20 مليون نسخة وفازت بالجائزة الكبرى في عام 2021.

جوج/جك/غ ر