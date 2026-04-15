“أسطول الصمود” يبحر من برشلونة إلى غزة

أبحر أسطول “الصمود العالمي” الذي يضمّ نحو 40 قاربا الأربعاء من مدينة برشلونة الإسبانية إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات إليه، وفق ما أفاد منظّمو الحملة.

وكان من المقرّر أن يغادر الأسطول الذي يحمل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ميناء المدينة المتوسطية الأحد، غير أن المهمّة أُرجأت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المنظمون في بيان أن السفن، ومعظمها قوارب شراعية، أبحرت بعيد الساعة 11:30 صباحا (09:30 بتوقيت غرينتش).

وانطلق نحو 20 قاربا الأسبوع الماضي من ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا لتنضمّ إلى القافلة، فيما يُنتظر أن تبحر سفن أخرى من سيراكوزا في صقلية يوم 24 نيسان/أبريل.

كذلك، من المقرّر التوقّف لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا من أجل “التدريب على اللاعنف”.

وتهدف حملة “صمود” إلى حشد مئات الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين من عشرات الدول.

وفي أواخر عام 2025، صعدت البحرية الإسرائيلية على متن أسطول أول مؤلف من نحو 50 قاربا يضمّ شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وهو إجراء وصفه المنظمون ومنظمة العفو الدولية بأنه غير قانوني.

وقد جرى اعتقال أفراد الطواقم من قبل إسرائيل وترحيلهم.

ويخضع قطاع غزة الذي تُسيطر عليه حركة حماس، لحصار إسرائيلي منذ العام 2007.

وتتبادل إسرائيل والحركة الفلسطينية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/اكتوبر 2025 بعد عامين من الحرب.

