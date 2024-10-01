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“إل في إم إتش” تبيع “أوف وايت” لشركة أميركية

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أعلنت مجموعة “إل في إم إتش” العملاقة للمنتجات الفاخرة  الاثنين عن بيع العلامة التجارية “أوف وايت” Off-White التي أسسها عام 2012  المدير الفني السابق لتشكيلات دار “لوي فويتون” الرجالية فيرجيل أبلو إلى شركة إدارة العلامات التجارية “بلوستار ألاينس إل إل سي” Bluestar Alliance LLC النيويوركية.

واعتبرت “إل في إم إتش” في بيان مشترك لم يأت على ذكر شروط الصفقة أن “بلوستار ألاينس” هي “الشريك المثالي” للحفاظ على “الإرث الذي بنته “أوف وايت” يقيادة فيرجيل أبلو، المصمم الأميركي الذي توفي بمرض السرطان عن عمر يناهز 41 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

أما الرئيس التنفيذي لشركة “بلوستار ألاينس” جوي غاباي فلاحظ في البيان أن “قدرة فيرجيل أبلو على دمج الثقافة المُدنية والأزياء أرست معايير جديدة تتماشى تماما مع خطنا القائم على الجمع بين الابتكار والتنوع”. 

وتتولى “بلوستار ألاينس” التي تأسست عام 2006 “إدارة وتسويق عدد من العلامات التجارية الاستهلاكية التي تشمل مستويات توزيع عدة”، من بينها المتاجر الكبرى. ومن بين العلامات التجارية في محفظتها “هيرلي” و”سكوتش آند صودا” و”كينسي” و”كاثرين مالاندرينو” و”إنغليش لوندري”. 

واستحوذت “إل في إم إتش” على 60 في المئة من “أوف وايت” في تموز/يوليو 2021، فيما احتفظ أبلو بنسبة 40 في المئة، وفقا لبيان نُشر يومها، عندما كان أبلو مديرا فنيا لتشكيلات “لوي فويتون” الرجالية.

وكان فيرجيل أبلو، نجم “جيل الألفية” الذي اشتهر بأزياء الشارع الفاخرة، أول مصمم أسود كبير معروف في أوساط الموضة يعبّر في تشكيلاته عن الثقافات الأميركية الأفريقية.

وخلَفه في منصبه لدى “لوي فويتون” الموسيقي والمنتج والمصمم فاريل وليامز.

كدا/ب ح/رك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية