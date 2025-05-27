“اغتيال” قاض في جنوب إيران (السلطة القضائية)

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اغتيل قاضٍ في محكمة جنائية في مدينة شيراز في جنوب إيران صباح الثلاثاء أثناء توجهه إلى عمله، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية بحسب وكالة تسنيم الإيرانية “صباح اليوم (الثلاثاء)، هاجم شخصان القاضي إحسان باقري، رئيس الشعبة 102 للجنح (الفرع الثاني) في شيراز أثناء توجهه إلى عمله، وأقدما على تنفيذ عملية اغتيال أدّت إلى استشهاده”.

وما زال المهاجمان اللذان استخدما “سلاحا أبيض” بحسب الموقع، طليقين، ولم تتضح دوافعهما على الفور.

وأشار “ميزان أونلاين” إلى أن رئيس السلطة القضائية أصدر أوامر بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة لتعقّب منفّذي الجريمة وتقديمهما إلى العدالة.

وذكرت تسنيم أن إحسان باقري كان يبلغ 38 عاما وهو ينحدر من محافظة فارس ولديه خبرة قضائية تمتد على أكثر من 12 عاما.

ويأتي هذا الهجوم بعد أشهر من مقتل قاضيين بالرصاص في هجوم نادر الحدوث في إيران داخل المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير هما علي رازيني رئيس الفرع الـ39 للمحكمة العليا ومحمد مقيسه رئيس الفرع الـ53 في المحكمة. وكانا ينظران في قضايا “مكافحة جرائم التجسس والإرهاب وزعزعة الأمن”.

وقالت السلطات وقتذاك إن تحقيقا فتح بالواقعة لكن الدافع وراءها غير واضحة.

وفي حادثة منفصلة في شيراز، قتل رجل مسلح مساء الاثنين أربعة أشخاص قبل أن تعتقله قوات الأمن.

ولم تقدم تفاصيل إضافية.

ركه-سبر/الح/م ن