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“بنك أبوظبي التجاري” ينال تصنيف أقوى علامة تجارية مصرفية بدولة الإمارات

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سجّل بنك أبوظبي التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة علامته التجارية التي بلغت 12,3 مليار درهم (3,35 مليار دولار)، محققاً زيادةً قدرها 17% مقارنةً بالعام الماضي وذلك وفق أحدث التقارير الصادرة عن “براند فاينانس” لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية على مستوى العالم، على الأقل، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ البنك تقدم سبع درجات ضمن هذا التصنيف، ليحتل المرتبة 102 عالميا.

ويعد مؤشر قوة العلامة التجارية للبنك من العوامل الأساسية التي أسهمت في هذا النمو وهو مؤشر يقيّم مستوى الاستثمار في العلامة التجارية ودرجة رضا الأطراف المعنية ومستوى أداء الأعمال، بحسب الوكالة.

وارتفع هذا المؤشر ليصل إلى 81.5% بدرجة AAA- ليحصد البنك التصنيف الأعلى من حيث قوة العلامة التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هت/دص

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