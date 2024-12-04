مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

“تلغرام” تتعهد تعزيز مكافحة المحتويات المتعلقة بجرائم تستهدف الأطفال

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تعهدت منصة “تلغرام” للمراسلة مكافحة المحتوى المتعلق بالجرائم التي تستهدف الأطفال، والعمل بصورة نشطة لرصده وحذفه ومنعه بالتعاون مع جمعية “إنترنت واتش فاونديشن” البريطانية المتخصصة، على ما أعلنت المنظمة الأربعاء.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة في وقت وجّه القضاء الفرنسي اتهامات إلى مؤسس التطبيق بافل دوروف بسبب نشر المنصة محتويات غير قانونية، أبرزها تتعلق بجرائم تستهدف الأطفال. 

وبعد وقت قصير من توجيه هذه التهم إلى دوروف، وعد في أيلول/سبتمبر بجعل الإشراف على المحتوى في منصته “مفخرة”، وأعلنت المنصة التي يبلغ عدد مستخدميها 950 مليونا في مختلف أنحاء العالم، تشديد الإجراءات في هذا المجال.

وستتمكن “تلغرام” من الآن فصاعدا من استخدام “الأدوات والبيانات” التي خصصتها “إنترنت واتش فاونديشن” لتعقّب المحتوى الإجرامي الذي يستهدف الأطفال عبر الإنترنت، على ما أوضح بيان للمنظمة، وهي مرجع عالمي في هذا الشأن.

وقال رئيس “إنترنت واتش فاونديشن” بالوكالة ديريك راي هيل إن “تلغرام” يمكن “أن تساهم في ضمان عدم إمكان نشر هذه المحتويات على نظامها للمراسلة”، معتبرا أنها “لحظة مهمة”.

وأكدت الجمعية أن المنصة أزالت محتويات إجرامية تستهدف الأطفال وردت آلاف البلاغات عنها منذ عام 2022.

وسيكون في وسع “تلغرام” استخدام البصمات الرقمية لملايين الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة باعتداءات جنسية على أطفال والتي سبق رصدها، بما يتيح لها اكتشافها فورا في حال نشرها على المنصة.

ونقل البيان عن مدير العلاقات الإعلامية في “تلغرام” ريمي فون قوله إن المنصة “تحذف شهريا مئات الآلاف من المحتويات المتعلقة باالاعتداء على الأطفال، بناء على بلاغات وعلى الإشراف الاستباقي”.

وأضاف أن الشراكة مع المنظمة “ستعزز الآليات التي سبق أن وضعتها +تلغرام+”.

وتأسست منصة المراسلة عام 2013، ودأبت على تأكيد احترامها القوانين الأوروبية، والتزمت منذ بداياتها عدم الكشف أبدا عن أية معلومات تتعلق بمستخدميها.

مهك/ب ح/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
366 إعجاب
249 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية