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“حادث فني” جديد لطائرة بوينغ في مطار العاصمة السنغالية

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أعلنت السلطات السنغالية أن طائرة بوينغ مستأجرة من شركة دلتا “توقفت اضطراريا” السبت عند إقلاعها من مطار دكار، ما أدى إلى تأجيل رحلتها إلى نيويورك من دون وقوع “أي ضرر جسدي” لركابها.

وقالت الوزارة المكلفة النقل الجوي في بيان “قامت الطائرة أثناء إقلاعها بمناورة تسارع أعقبها توقف اضطراري بسبب حادث فني، وتمكن الطيار من إيقاف الطائرة بأمان”.

ووقع الحادث لطائرة من طراز بوينغ 767 السبت “قرابة الساعة 11:30 صباحا” (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت الوزارة “لم يتم تسجيل أي ضرر جسدي. جميع الركاب البالغ عددهم 213 بخير. وقد تم الاعتناء بهم ونقلهم إلى فنادق لضمان راحتهم. ومن المقرر مغادرتهم إلى نيويورك الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر 2024 الساعة العاشرة صباحا”. 

وأوضحت أن الوكالة الوطنية للطيران المدني ومكتب التحقيقات والتحاليل السنغالي “سيجريان تحقيقات معمّقة لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث”. 

يأتي ذلك بعد حادث سابق في مطار دياس نفسه في أيار/مايو، عندما خرجت عن المدرج طائرة بوينغ 737/300 مستأجرة من شركة “ترانس إير” وتديرها شركة الخطوط الجوية السنغالية.

أصيب في الحادث 11 شخصا، وفق الشركة وإدارة مطار بليز دياني. 

يقع مطار بليز دياني الدولي على بعد حوالى خمسين كيلومترا من دكار، ويحمل اسم أول نائب إفريقي منتخب في البرلمان الفرنسي (1872-1934)، وقد حل محل مطار ليوبولد سيدار سنغور الدولي الذي حوّل إلى مطار عسكري.

مرب/ح س/ب ق

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