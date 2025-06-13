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“طرق دبي” تحوّل أكثر من نصف مركباتها إلى صديقة للبيئة

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل 55 بالمئة من المركبات التي يستخدمها موظفوها، ليصل عددها إلى 260 مركبة صديقة للبيئة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأكّدت الهيئة، وفق ما نقلت “وام”، سعيها المستمر إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة خدمات النقل في إمارة دبي.

وتعكس هذه النتائج مساعي الهيئة إلى ترجمة توجيهات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، المتعلقة بزيادة أعداد المركبات الحكومية الهجينة والكهربائية، والتي تحث الجهات الحكومية في إمارة دبي على رفع عدد المركبات الصديقة للبيئة. وتجاوزت الهيئة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 وهي 30 المئة.

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