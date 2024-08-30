“طيران الإمارات” تتيح الوصول إلى 1700 مدينة عالمية خارج شبكتها

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” الجمعة أنها ضاعفت عدد المدن التي تتيح الخطوط الوصول إليها خارج شبكتها العالمية، لتصل إلى ما يقارب 1700 مدينة نهاية العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن “ذلك أسهم في تمكين أكثر من 61 ألف مسافر أسبوعيا، من متابعة رحلاتهم من خلال رحلات ربط عبر الشبكات المشتركة لطيران الإمارات وشركائها”.

وأضافت “تقدم الناقلة خيارات سفر إضافية، عبر شراكاتها الجديدة أو القائمة، التي تصل إلى 162 شراكة في أكثر من 100 دولة، وتتضمن 31 شراكة لتبادل الرموز، و118 شراكة إنترلاين، و13 شراكة للنقل متعدد الوسائط”.

وبالتالي، يمكن لعملاء الناقلات الشريكة، المسافرين مع “طيران الإمارات”، الوصول إلى الوجهات على شبكة طيران الإمارات، التي تضم أكثر من 140 وجهة ورحلات المتابعة في مطار دبي الدولي، وفق ما أفاد البيان نفسه.