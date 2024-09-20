“طيران الإمارات” راعيا رئيسيا لبطولات الاتحاد الآسيوي للرغبي

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أعلنت شركة طيران الإمارات الجمعة شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرغبي، لتصبح بموجبه راعيا رئيسيا له، وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة.

وتتيح الشراكة الجديدة المتعددة السنوات للناقل الإماراتي “تمكين الاتحاد الآسيوي من الاستثمار في بطولات الرغبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعبا، بالإضافة إلى بطولات آسيا للرغبي والتي تقام بمشاركة 36 دولة”.

وقال رئيس الشركة تيم كلارك “تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم رياضة الرغبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين، رسّخنا حضورنا في هذه الرياضة على كافة المستويات”.

وأضاف “نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرغبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلا عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سنا لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الآسيوي للرغبي قيس الضالعي “تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرغبي وتأثيرها”.