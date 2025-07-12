“فيريرو” تعتزم الاستحواذ بعد “كيلوغز” على الشركة المنتجة لحلوى “كارامبار”

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تستعد شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة للأغذية للاستحواذ من الصندوق الاستثماري “أورازيو” على الشركة الفرنسية المنتجة لحلوى “كارامبار” المطاطية الشهيرة، غداة استحواذها على “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار.

وفي بيان أصدره “أورازيو” مساء الجمعة، أعلن الصندوق الذي يشكّل المساهم الرئيسي في شركة “كارامبار بولان كريما” Carambar Poulain Krema (“سي بي كا”) أنه بدأ مفاوضات حصرية مع “فيريرو” في شأن هذه الصفقة التي تحتاج إلى موافقة هيئات المنافسة، ومن شأنها، إذا أُبرِمت، إضافة منتجات جديدة إلى رصيد الشركة الإيطالية، من بينها سكاكر “كريما” وشوكولاتة “ميشوكو” و”بولان” وكاراميل “كارامبار”.

ونقل البيان عن الشريكة في “أورازيو” أماندين إريم قولها إن مجموعة “سي بي كا”، بانتقالها إلى “فيريرو”، “ستتمكن من مواصلة التطور في إطار مشروع صناعي عالمي”، مُرحّبةً “ببناء شركة أوروبية رائدة في صناعة الحلويات”.

وأوضح الصندوق الاستثماري الفرنسي أنه يتفاوض مع الشركة القابضة الأوروبية “فيريرا كاندي” التابعة لـ”فيريرو” والتي تُعَدُّ من بين الأبرز في قطاع صناعة الحلويات السكرية في الولايات المتحدة.

وتُنتج “فيريرا كاندي” عددا من ماركات الحلويات، من بينها حلوى “جيلي بيلي” المتعددة اللون وسكاكر “نيردز”.

وأفادت “أورازيو” لوكالة فرانس برس أنها تملك حصة “أغلبية كبيرة” في شركة “سي بي كا”. ومن المتوقع إتمام صفقتها مع “فيريرو” في الربع الأخير من عام 2025.

وأُسست “سي بي كا” الفرنسية عام 2017 بعد استحواذها على 14 علامة تجارية من مجموعة “موندليز” الأميركية، ويفوق عدد موظفيها التسعمئة، ولها ثلاثة مواقع إنتاج وورشة عمل في فرنسا.

وباستحواذها على “لامي لوتي” عام 2018، ضمّت “سي بي كا” أيضا حلويات “أرلوكان”، بالإضافة إلى اصناف أخرى كانت تُشكل محفظتها الأولية.

وجاء إعلان “أورازيو” في وقت أعلنت “فيريرو” (منتجة “كيندر” و”نوتيلا” و”كرانش” وسواها) أنها ستستحوذ على “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار على غرار “كورن فليكس” و”فروت لوبس” و”رايس كريسبيز” و”أول بران” وسواها)، في مقابل 3,1 مليارات دولار لتسريع نموها في أميركا الشمالية.

ولمجموعة “فيريرو” التي أُسِّست عام 1946 في مدينة ألبا بإقليم بييمونتي (شمال غرب إيطاليا) ودخلت السوق الأميركية عام 1969، حضور في أكثر من 50 دولة، ولديها 37 موقع إنتاج في خمس قارات، وتُباع منتجاتها في 170 دولة.

ألب/ب ح/الح