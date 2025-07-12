The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

“فيريرو” تعتزم الاستحواذ بعد “كيلوغز” على الشركة المنتجة لحلوى “كارامبار”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تستعد شركة “فيريرو” الإيطالية العملاقة للأغذية للاستحواذ من الصندوق الاستثماري “أورازيو” على الشركة الفرنسية المنتجة لحلوى “كارامبار” المطاطية الشهيرة، غداة استحواذها على “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار.

وفي بيان أصدره “أورازيو” مساء الجمعة، أعلن الصندوق الذي يشكّل المساهم الرئيسي في شركة “كارامبار بولان كريما” Carambar Poulain Krema (“سي بي كا”) أنه بدأ مفاوضات حصرية مع “فيريرو” في شأن هذه الصفقة التي تحتاج إلى موافقة هيئات المنافسة، ومن شأنها، إذا أُبرِمت، إضافة منتجات جديدة إلى رصيد الشركة الإيطالية، من بينها سكاكر “كريما” وشوكولاتة “ميشوكو” و”بولان” وكاراميل “كارامبار”.

ونقل البيان عن الشريكة في “أورازيو” أماندين إريم قولها إن مجموعة “سي بي كا”، بانتقالها إلى “فيريرو”، “ستتمكن من مواصلة التطور في إطار مشروع صناعي عالمي”، مُرحّبةً “ببناء شركة أوروبية رائدة في صناعة الحلويات”.

وأوضح الصندوق الاستثماري الفرنسي أنه يتفاوض مع الشركة القابضة الأوروبية “فيريرا كاندي” التابعة لـ”فيريرو” والتي تُعَدُّ من بين الأبرز في قطاع صناعة الحلويات السكرية في الولايات المتحدة.

وتُنتج “فيريرا كاندي” عددا من ماركات الحلويات، من بينها حلوى “جيلي بيلي” المتعددة اللون وسكاكر “نيردز”.

وأفادت “أورازيو” لوكالة فرانس برس أنها تملك حصة “أغلبية كبيرة” في شركة “سي بي كا”. ومن المتوقع إتمام صفقتها مع “فيريرو” في الربع الأخير من عام 2025. 

وأُسست “سي بي كا” الفرنسية عام 2017 بعد استحواذها على 14 علامة تجارية من مجموعة “موندليز” الأميركية، ويفوق عدد موظفيها التسعمئة، ولها ثلاثة مواقع إنتاج وورشة عمل في فرنسا.

وباستحواذها على “لامي لوتي” عام 2018، ضمّت “سي بي كا” أيضا حلويات “أرلوكان”، بالإضافة إلى اصناف أخرى كانت تُشكل محفظتها الأولية.

وجاء إعلان “أورازيو” في وقت أعلنت “فيريرو” (منتجة “كيندر” و”نوتيلا” و”كرانش” وسواها) أنها ستستحوذ على “دبليو كاي كيلوغز” الأميركية المصنّعة لحبوب الإفطار على غرار “كورن فليكس” و”فروت لوبس” و”رايس كريسبيز” و”أول بران” وسواها)، في مقابل 3,1 مليارات دولار لتسريع نموها في أميركا الشمالية.

ولمجموعة “فيريرو” التي أُسِّست عام 1946 في مدينة ألبا بإقليم بييمونتي (شمال غرب إيطاليا) ودخلت السوق الأميركية عام 1969، حضور في أكثر من 50 دولة، ولديها 37 موقع إنتاج في خمس قارات، وتُباع منتجاتها في 170 دولة.

ألب/ب ح/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية