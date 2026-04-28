“كهرباء ومياه دبي” تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في تقليل انقطاع الكهرباء في 2025

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، رقماً قياسياً جديداً في أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، اذ بلغ متوسط مدة الانقطاع 0,82 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً “أي نحو 49 ثانية” خلال عام 2025، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وحطمت الهيئة، بهذا الإنجاز، الرقم القياسي العالمي الذي حققته في عام 2024 البالغ 0,94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، بنسبة تحسن سنوية بلغت نحو 13%، على ما ذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير في تصريحات أوردتها الوكالة إن “الهيئة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي وتدمجه بشكل شامل في إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية، لتقديم خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة”.

وأشار الى أنّ ذلك “يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية  التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم”.

