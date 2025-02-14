“لاتام جي بي تي” برنامج أميركي لاتيني للذكاء الاصطناعي يُطلَق في منتصف 2025

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يُطلَق في منتصف سنة 2025 نموذج للذكاء الاصطناعي صُمِّمَ في أميركا اللاتينية على نحو يراعي الخصوصية الثقافية للمنطقة، على ما أعلن المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في تشيلي الخميس.

ويحظى المشروع بدعم نحو 30 مؤسسة من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من جامعات ومؤسسات ومكتبات، واُطلقت عليه تسمية “لاتام جي بي تي” LatamGPT، في إشارة إلى برنامج المحادثة الآلي “تشات جي بي تي” من شركة “أوبن إيه آي” الأميركية.

ونقل بيان للمركز عن وزيرة العلوم التشيلية آيسين إيتشيفيري قولها إن “الذكاء الاصطناعي يجب أن يعكس العالم (…) وتنوعه”. وأضافت “في ما يخصّ أميركا اللاتينية، لا يقتصر ذلك على التحدث بالإسبانية أو البرتغالية، بل بفهم خصوصيتنا، وتقديم مساهمة تستند إلى ثقافتنا ورؤيتنا للعالم”.

وأوضح المركز أن “+لاتام جي بي تي+ سيكون خلافا للنماذج الأخرى مفتوحا، مما يعني أنه سيتيح لعدد أكبر من الأشخاص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بدراسته واستخدامه وتحسينه”.

وأفاد البيان بأن أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات النصّية “اي ما يوازي ملايين الكتب” استُخدِمت في تغذية هذا البرنامج، يتولى إدارتها مركز في جامعة تاراباكا بشمال تشيلي.

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي مجموعة تحوّلات منذ إطلاق شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في كانون الثاني/يناير برنامج المحادثة الآلي “آر 1” القادر على مجاراة النماذج الأميركية المنافسة بتكلفة أقل.

وفي ختام قمة باريس للذكاء الاصطناعي، تحدثت 58 دولة، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند (الدول المشاركة في التنظيم)، لصالح تعزيز تنسيق حوكمة الذكاء الاصطناعي ودعت إلى تجنب “تركيز السوق” بحيث تصبح هذه التكنولوجيا أكثر سهولة في الوصول إليها.

وكانت 58 دولة وقّعت على البيان الختامي لقمة باريس حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، من بينها الدول الثلاث التي نظمتها وهي الصين وفرنسا والهند، اتفقت على إعطاء الأولوية لضمان “أن يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحا وشاملا وشفافا وأخلاقيا وآمنا وجديرا بالثقة، مع مراعاة أطر دولية للجميع”، حسبما جاء في البيان الختامي.

أسل-بس/ب ح/جك