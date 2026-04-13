“لوفتهانزا” تؤكد تسيير 75% من الرحلات المبرمجة بالرغم من إضراب اتحاد الطيارين

أفادت مجموعة “لوفتهانزا” الإثنين وكالة فرانس برس بأن ثلاثة أرباع رحلاتها ستؤمّن الإثنين والثلاثاء خلال إضراب اتحاد الطيارين ومهندسي الطيران.

وبلغت نسبة الرحلات التي ما زالت مبرمجة في “لوفتهانزا” والشركات الجوية التابعة لها “75 %”.

وانطلقت الحركة الإضرابية على خلفية نزاع حول المعاشات التقاعدية والرواتب.

وأعلنت نقابة “فيراينيغوغ كوكبيت” من جهتها إلغاء “أكثر من 700 رحلة” بسبب الإضراب. وهي أعربت عن انفتاحها على “الحوار في أيّ لحظة”.

ويعود آخر إضراب لطياري “لوفتهانزا” والشركات التابعة لها إلى 12 و13 آذار/مارس من هذا العام.

ودُعي مضيفو الطيران في أكبر شركة نقل جوي في أوروبا إلى الإضراب بدورهم الأربعاء والخميس.

بكا/م ن/ود

