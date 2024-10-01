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“ميتا” ستنتج الجيل الجديد من سماعاتها للواقع المختلط في فيتنام

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أعلنت مجموعة “ميتا” الثلاثاء أنها ستنتج الجيل التالي من سماعات الواقع المختلط “كويست 3 اس” (Quest 3S) في فيتنام، وستوفر أكثر من ألف فرصة عمل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال رئيس “ميتا” للأعمال الدولية نيك كليغ في مؤتمر في هانوي “بالتعاون مع شركائنا المحليين، سننتجها هنا في فيتنام، وسيؤدي ذلك بحسب تقديراتنا إلى استحداث أكثر من ألف فرصة عمل جديدة”.

ستطلق “ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، Quest 3S في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وهي سماعات رأس تعمل بالواقع المختلط (المعزز والافتراضي) تباع بسعر يبدأ بـ299 دولارا.

وتسعى فيتنام الشيوعية، التي تشكل منذ زمن بعيد نقطة جذب لشركات صناعة الملابس والأحذية والأثاث بفضل يدها العاملة المنخفضة التكلفة، منذ سنوات إلى جذب مستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وتعمل الدولة بشكل خاص على تطوير قدراتها الإنتاجية لأشباه الموصلات لمنافسة الصين في هذا المجال.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أن “سبايس إكس”، مجموعة الصناعات الفضائية التابعة لإيلون ماسك، تخطط لاستثمار 1,5 مليار دولار في فيتنام كجزء من تطوير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بها.

خلال رحلة إلى نيويورك في آب/أغسطس، التقى الرئيس الفيتنامي تو لام بكبار المسؤولين من “أبل” و”ميتا” وشركة التكنولوجيا “سوبرمايكرو”. ويُستخدم فيسبوك على نطاق واسع في فيتنام، حيث تُحظر وسائل الإعلام المستقلة. لكن المنصة تعرضت لانتقادات في السنوات الأخيرة من منظمات حقوقية بسبب حظر محتويات تعتبرها حكومة البلاد غير قانونية.

بور-ابه/جك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية