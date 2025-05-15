“يوبيسوفت” تسجّل خسائر في 2024-2025 رغم نجاح أحدث لعبة من “أساسينز كريد”

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تكبّدت شركة “يوبيسوفت” الفرنسية لألعاب الفيديو خسائر صافية قدرها 159 مليون يورو (178 مليون دولار) في السنة المالية 2024-2025، على الرغم من نجاح أحدث نسخة من لعبة “أساسينز كريد” في نهاية العام، على ما ذكر بيان نُشر الأربعاء.

وفي نهاية عام تميز بخيبات أمل كثيرة وإعلان عن إنشاء فرع جديد، أعلنت المجموعة أيضا عن تنظيم جديد يُفترض أن تتحدث عن تفاصيله بحلول نهاية عام 2025.

وفي السنة المالية الحالية، بلغت إيرادات “يوبيسوفت” 1,9 مليار يورو (2,13 مليار دولار)، بانخفاض قدره 17,5% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيف غيّمو إنّ “يوبيسوفت واجهت تحديات هذا العام، مع ديناميكيات متناقضة في محفظتنا في بيئة تنافسية جدا”.

كانت الشركة مثقلة بشكل خاص بالإطلاق غير الموفق لـ”ستار وورز أوتلوز” في آب/أغسطس، والتي كانت مبيعاتها مخيبة للآمال، فضلا عن النهاية المبكرة للعبة إطلاق النار عبر الإنترنت “اكس ديفيان” “XDefiant”، بسبب فشلها في جذب قاعدة كافية من اللاعبين.

ومع ذلك، انتعشت الشركة في الربع الأخير بفضل النجاح العالمي الذي حققته لعبة “أساسينز كريد شادوز”، وهي الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، والتي تجاوز عدد لاعبيها ثلاثة ملايين في الأسبوع الأول من إصدارها.

وانخفض مؤشر الشركة المفضل، الحجوزات الصافية (ما يُعرف بـ”نيت بوكينغز”)، والذي يشير إلى المبيعات باستثناء الإيرادات المؤجلة، بشكل حاد بنسبة 20,5% على مدار العام، وسجّل 1,8 مليار يورو (2 مليار دولار).

ومن شأن إنشاء فرع جديد يجمع بين الألعاب الرئيسية الثلاث لـ”يوبيسوفت” (“أساسينز كريد”، “فار كراي”، “رينبو سيكس”) والتي تمتلك شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تينسنت” نحو 25% منها عبر استثمار بقيمة 1,16 مليار يورو (1,30 مليار دولار)، أن يسمح لها أيضا بالحفاظ على صافي ديون مجمعة عند حوالى الصفر.

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