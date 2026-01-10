آلاف يتظاهرون تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

عدن 10 يناير كانون الثاني (رويترز) – خرج الآلاف إلى شوارع مدينتي عدن والمكلا بجنوب اليمن اليوم السبت تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في البلاد والتي نفت عزمها حل نفسها.

وقال شاهد من رويترز إن بعض المتظاهرين رفعوا صورا لزعيم المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الذي فر من البلاد، في حين هتف آخرون “يا جنوبي علي الصوت الاستقلال أو الموت”.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع رغم دعوة جماعات مدعومة من السعودية أمس الجمعة لعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وفرض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، سيطرته على مناطق في جنوب اليمن وشرقه في ديسمبر كانون الأول، مما تسبب في زيادة حدة التوتر مع السعودية.

وقال أحد المتظاهرين لرويترز “نزلنا إلى الشارع مجددا.. نعود إلى مرابط النضال الثوري.. لا أحد يستطيع مصادرة كلمتنا.. لا السعودية ولا أي طرف آخر أو دول أخرى.. الشارع يقول كلمتنا.. هذه قضية شعب لا يمكن التنازل عنها”.

وقال آخر “هذا الحشد الجماهيري الكبير رسالة قوية واستفتاء شعبي جنوبي للمجلس الانتقالي ولمن يريد إعادة الجنوب للوراء ونسف قضيته العادلة من القوى السياسية في الشمال”.

* توتر بين الإمارات والسعودية

عملت الإمارات والسعودية، القوتان الخليجيتان، معا في تحالف يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في الحرب الأهلية اليمنية، لكن تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي سلط الضوء على خلافات جوهرية بينهما إزاء مجموعة كبيرة من القضايا في الشرق الأوسط، تتضمن خلافات جيوسياسية وأخرى حول إنتاج النفط.

واستعاد مقاتلون تدعمهم السعودية معظم المناطق التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن وشرقه، وتوجه وفد من المجلس إلى الرياض لإجراء محادثات.

لكن الزبيدي تغيب عن الاجتماعات المقررة وفر من اليمن يوم الأربعاء، ووجه التحالف الذي تقوده السعودية اتهامات إلى الإمارات بمساعدته على الفرار على متن طائرة جرى تتبعها إلى مطار عسكري في أبوظبي.

وفي بيان بثته وسائل إعلام سعودية رسمية أمس الجمعة، قال أحد أعضاء الجماعة إن المجلس الانتقالي الجنوبي قرر حل نفسه.

لكن المجلس قال في بيان اليوم السبت إنه عقد “اجتماعا استثنائيا” عقب صدور ذلك الإعلان، ووصفه بأنه باطل وصدر تحت الإكراه.

وقال “تؤكد الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن ما صدر من إعلان يسمى ’حل المجلس الانتقالي الجنوبي’ يعد باطلا بطلانا مطلقا، ومنعدم الأثر قانونيا وسياسيا، لصدوره عن جهة غير مختصة ولا تملك أي ولاية أو صلاحية، فضلا عن كونه جاء تحت الإكراه والضغط”.

وأضاف المجلس أن أعضاءه في الرياض اعتقلوا ويتم “إجبارهم على إصدار بيانات تحت التهديد”.

وجدد المجلس دعوته إلى خروج احتجاجات حاشدة في مدن الجنوب اليوم السبت، محذرا من “أي محاولات أو إجراءات تستهدف التضييق أو التعرض للأنشطة السياسية أو الفعاليات الجماهيرية السلمية للمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وجاء في تعميم رسمي اطلعت عليه رويترز أن السلطات في عدن الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أصدرت أمس الجمعة قرارا بحظر المظاهرات في المدينة الجنوبية وعزت ذلك إلى مخاوف أمنية.

(تغطية صحفية ريام مخشف ومنة علاء الدين وجيداء طه – إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)