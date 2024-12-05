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أبوظبي تستضيف جولة سباقات السيارات للصاعدين للفورمولا 4

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تستضيف أبوظبي ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا 1 التي تنطلق الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، جولة كأس بطولة فورمولا4 الشرق الأوسط، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ فريق “ياس هيت للسباقات” الذي يتخذ من أبوظبي وحلبة مرسى ياس مقرا رئيسيا له، يشارك في منافسات السباق بحضور سفراء الفريق من نجوم رياضة سباقات السيارات في الإمارات.

وكان الفريق قد أعلن في وقت سابق عن انضمام موهبتين صاعدتين في عالم سباقات السيارات أحادية المقعد، وهما آدم الأزهري وأوغست رايبر، البالغين من العمر 15 عاما.

وكان آدم الأزهري قد حقق نجاحًا كبيرًا في بطولة فورمولا4 إسبانيا الموسم الماضي، ويسعى السائق الشاب إلى تطوير قدراته وصقل موهبته في هذا السباق حيث يمثل فريق ياس هيت للسباقات لأول مرة في الحلبة التي بدأ منها مسيرته.

ذلك بالإضافة إلى أوغست رايبر، الذي لفت صعوده المتسارع اهتمام كشافي المواهب ليشارك في السباقات لأول مرة على حلبة مرسى ياس.

وتشهد المنافسات حضور سفيرتي فريق ياس هيت آمنة وحمدة القبيسي، وتخوض السائقتين الإماراتيتين منافسات السباق الختامي لأكاديمية الفورمولا1.

هت/دص

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية