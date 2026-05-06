أحد أقارب رئيس الوزراء الكمبودي يقر بأنه امتلك 30% من شركة مرتبطة بعمليات احتيال

قال أحد أقرباء رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه الأربعاء إنه كان يمتلك حصة 30% في شركة مالية مرتبطة بعمليات احتيال إلكتروني وغسيل أموال.

وقال هون تو، وهو أيضا ابن شقيق الزعيم الكمبودي السابق هون سين الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير في البلاد “أودّ إبلاغ أفراد العامة بأنني كنت أملك بالفعل 30% من أسهم شركة هويون باي بي إل سي”.

وتضم مجموعة هويون، ومقرها بنوم بنه، عدة شركات تقدم خدمات التجارة الإلكترونية وتبادل العملات المشفرة وخدمات الدفع، بما في ذلك “هويون باي” Huione Pay.

واتهمت الحكومة الأميركية المجموعة العام الماضي بغسيل أموال ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني لصالح جماعات إجرامية من كوريا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

وقد سُلّم رئيس المجموعة السابق لي شيونغ من كمبوديا إلى الصين في الأول من نيسان/أبريل. وتقول السلطات الصينية إنه كان محور شبكة إجرامية كبيرة متورطة في المقامرة والاحتيال.

بحسب تقرير صادر عن شركة التصفية “ريتشز آند بارتنرز”، كان لي شيونغ يمتلك 62% من أسهم شركة “هويون باي”، بينما كان هون تو يمتلك 30%.

وصرح الأخير بأنه لم يُدِر العمليات التجارية للشركة، وأنه “لم يتلقَّ أي أرباح أو توزيعات أرباح أو أصول من هذه الشركة” التي اكتملت تصفيتها في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويُطالب المتظاهرون في بنوم بنه منذ الشهر الماضي برفع الحظر عن حساباتهم على منصة “إتش-باي” (المعروفة سابقا باسم “هويون باي”)، والتي يقولون إنها غير متاحة لهم منذ كانون الأول/ديسمبر.

وأعلن البنك الوطني لكمبوديا عن إلغاء التراخيص التجارية للمنصات التابعة لمجموعة “هويون”.

وقد أصبحت كمبوديا مركزا للجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة، إذ يعمد المحتالون الذين يُجبرون أحيانا على العمل تحت الإكراه، إلى خداع مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لا سيما من خلال العلاقات الرومانسية الوهمية أو استثمارات العملات المشفرة.

لكن تحت ضغط من الصين ودول أخرى، تقول السلطات الكمبودية التي اتُهمت بالتغاضي عن هذه التجارة غير المشروعة التي تُقدر بمليارات الدولارات، إنها تُشن حملة صارمة ضدها.

