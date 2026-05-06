أربعة قتلى باشتباكات أعقبت فوز حزب “بهاراتيا جاناتا” في البنغال الغربية بالهند

قُتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين ناشطين عقب فوز حزب “بهاراتيا جاناتا” بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ولاية البنغال الغربية التي تهيمن عليها المعارضة منذ فترة طويلة، على ما أعلنت الشرطة ومسؤولون حزبيون الأربعاء.

وقال ساميك بهاراتشاريا، القيادي الإقليمي في حزب “بهاراتيا جاناتا”، لوكالة فرانس برس “قُتل اثنان من الناشطين في حزبنا بعد إعلان نتائج الانتخابات الاثنين”، مؤكدا أن الحزب “يدعو إلى السلام”.

وأفاد حزب “ترينامول” الإقليمي الذي تتزعمه ماماتا بانيرجي، المعارضة الشرسة لرئيس الوزراء، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل اثنين من الناشطين فيه “بطريقة وحشية”.

وقال المتحدث باسم حزب “ترينامول” ناريندراناث تشاكرابورت لوكالة فرانس برس “تعرضت مكاتب حزبنا لهجمات في مواقع عدة بالولاية. ومن بين الضحايا اثنان من الناشطين المحليين”.

وبحسب الشرطة، اندلعت اشتباكات بين أنصار حزب “بهاراتيا جاناتا” وحزب “ترينامول” في كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية عقب إعلان نتائج الانتخابات الاثنين.

وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى لم يُصرّح له بالتحدث إلى الصحافيين، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وأشار إلى إصابة شرطي برصاصة في ساقه.

وحقق حزب “بهاراتيا جاناتا” فوزا ساحقا في انتخابات ولاية البنغال الغربية، التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، إذ فاز بـ206 مقاعد من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية.

ويسيطر حزب “ترينامول” الإقليمي القوي بزعامة ماماتا بانيرجي منذ عام 2011 على ولاية البنغال الغربية، وقد خسرت بانيرجي مقعدها في الانتخابات التي رفضت نتائجها.

ويرى المحللون أن فوز “بهاراتيا جاناتا” في هذه الولاية يُعدّ من أهم الانتصارات منذ انتخاب مودي رئيسا للوزراء عام 2014، إذ يُوسّع هذا الفوز نطاق نفوذه خارج شمال الهند ووسطها، حيث يتحدث معظم السكان اللغة الهندية.

