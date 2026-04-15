أربعة قتلى و20 جريحا بإطلاق نار في مدرسة تركية والجاني فتى أردى نفسه

afp_tickers

2دقائق

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح الأربعاء في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المحافظ مكرم أونلوير للصحافيين “نأسف لوقوع أربع وفيات. الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا”.

وأضاف “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.

وأوضح المحافظ أن الصفّين اللذين حصل فيهما إطلاق النار يضمّان تلاميذ يبلغون نحو عشر سنوات، مضيفا أن أربعة من الجرحى في حال حرجة.

أما مُطلِق النار وهو نجل شرطي سابق ويبلغ ما بين 13 و14 عاما، فقُتِل بعدما “أطلق النار على نفسه” بحسب أونلوير. وأضاف المحافظ “لا نعرف بعد هل هو انتحار أم أن ذلك حدث في خضمّ الفوضى”.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء التركية الخاصة (اي اتش ايه) شخصا غُطّي وجهه وجسمه يُنقل بسيارة إسعاف، إلى جانب أولياء أمور طلاب يبكون خارج المدرسة.

وأعلن وزير العدل التركي أكين غورلك على منصة “إكس” فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش في الهجوم المسلح الذي وقع في إحدى مدارس المدينة، من دون أن يورد حصيلة للضحايا.

وحظّر المجلس الأعلى التركي للإذاعة والتلفزيون على المحطات التلفزيونية التركية عرض أي مَشاهد تتعلق بالهجوم.

وكان فتى مسلح ببندقية صيد قد أوقع الثلاثاء 16 جريحا في مدرسة ثانوية تقنية في ولاية شانلي أورفا (جنوب شرق)، بينهم عشرة طلاب وأربعة معلمين.

وتُعدّ مثل هذه الحوادث نادرة نسبيا في تركيا، رغم وجود عشرات الملايين من الأسلحة النارية المتداولة، معظمها بشكل غير قانوني، بحسب تقديرات مؤسسة محلية.

ربا/جك-ب ح/ب ق