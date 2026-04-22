أردوغان: تركيا تسعى لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة 22 أبريل نيسان (رويترز) – أفادت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال اجتماع في أنقرة، أن تركيا تبذل جهودا لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والجمع بين زعماء الطرفين المتحاربين.

وأضافت الرئاسة، في بيان حول الاجتماع، أن أردوغان قال إن أنقرة تتوقع من الحلفاء الأوروبيين في حلف الأطلسي تحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن عبر الأطلسي.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)