أردوغان: تركيا والسعودية ربما تستثمران بشكل مشترك في طائرة مقاتلة تركية

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 5 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في أثناء عودته على متن الطائرة من زيارة شملت السعودية ومصر إن أنقرة والرياض ربما تختاران الاستثمار المشترك في المقاتلة التركية (قان) “في أي وقت”.

ووفق نص لتعليقاته نشرته الرئاسة التركية اليوم الخميس، قال أردوغان “تلقينا إشادات كبيرة بشأن قان”.

وأضاف “علاوة على ذلك، هناك إمكانية للاستثمار المشترك مع السعودية في هذا المجال. ويمكننا تنفيذ هذا الاستثمار المشترك في أي وقت”.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )