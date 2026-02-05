The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أردوغان: تركيا والسعودية ربما تستثمران بشكل مشترك في طائرة مقاتلة تركية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 5 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في أثناء عودته على متن الطائرة من زيارة شملت السعودية ومصر إن أنقرة والرياض ربما تختاران الاستثمار المشترك في المقاتلة التركية (قان) “في أي وقت”.

ووفق نص لتعليقاته نشرته الرئاسة التركية اليوم الخميس، قال أردوغان “تلقينا إشادات كبيرة بشأن قان”.

وأضاف “علاوة على ذلك، هناك إمكانية للاستثمار المشترك مع السعودية في هذا المجال. ويمكننا تنفيذ هذا الاستثمار المشترك في أي وقت”.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية