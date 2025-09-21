The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان: غزة والعلاقات مع أمريكا ومحادثات سوريا ستكون على جدول أعمالي في نيويورك

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إنه سيطرح “مجازر” إسرائيل في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر عن أمله في أن يسرع الاعتراف بدولة فلسطينية الجهود المبذولة من أجل حل الدولتين.

وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى نيويورك، قال أردوغان إنه سيناقش التعاون في مجالي التجارة والصناعات الدفاعية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيلتقي أيضا بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته لنيويورك.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

