أردوغان يؤكد لنظيره الإيراني رفض تركيا للتدخل الأجنبي في إيران

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية اليوم الخميس إن تركيا تعارض أي تدخلات أجنبية في إيران وتقدر أهمية السلام والاستقرار فيها.

وأضافت الرئاسة في بيان أن أردوغان ناقش التطورات الأحدث في إيران وقال إن حل المشكلات دون المزيد من التصعيد سيصب أيضا في صالح أنقرة.

يأتي ذلك بعد موجة اضطرابات في إيران تعتبر الأسوأ منذ الثورة الإسلامية في 1979.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)