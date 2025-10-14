أردوغان يتوقع تمويلا سريعا وجهودا مشتركة لإعادة إعمار غزة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.

ووفقا لنص نشرته الرئاسة التركية يوم الثلاثاء، قال أردوغان في حديث للصحفيين خلال رحلة العودة من شرم الشيخ إن قرارات دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية ينبغي أن تُعتبر لبِنات أساسية لبناء حل الدولتين.

