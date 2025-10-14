The Swiss voice in the world since 1935
أردوغان يتوقع تمويلا سريعا وجهودا مشتركة لإعادة إعمار غزة

أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.

ووفقا لنص نشرته الرئاسة التركية يوم الثلاثاء، قال أردوغان في حديث للصحفيين خلال رحلة العودة من شرم الشيخ إن قرارات دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية ينبغي أن تُعتبر لبِنات أساسية لبناء حل الدولتين.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

