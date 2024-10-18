أستراليا: قدمنا دعما لضربات جوية أمريكية على مواقع باليمن

reuters_tickers

2دقائق

سيدني (رويترز) – قال مسؤولون أستراليون يوم الجمعة إن طائرات أمريكية نفذت ضربات على مواقع تحت الأرض في اليمن هذا الأسبوع حلقت عبر المجال الجوي الأسترالي، مما يظهر حجم التعاون العسكري.

وقالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات يوم الأربعاء على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، في ضربة استخدمت فيها قاذفات قنابل بعيدة المدى من طراز بي-2 ضد الجماعة المتحالفة مع إيران لأول مرة.

وقال مسؤول دفاعي أسترالي في بيان إن بلاده قدمت الدعم للغارات الجوية الأمريكية.

وجاء في البيان “أستراليا قدمت دعما لضربات أمريكية نُفذت في 17 أكتوبر 2024 واستهدفت منشآت للحوثيين في اليمن، بتوفير إمكان دخول وعبور الطائرات الأمريكية شمال أستراليا”.

وأضاف البيان “هذا الدعم يتوافق مع التزامنا الراسخ بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على مدى التعاون بين جيشينا”.

ولم تعمل قاذفات بي-2 المستخدمة في الضربات على اليمن من أستراليا، لكن هيئة الإذاعة الأسترالية ذكرت أنه تم تزويد الطائرات بالوقود جوا.

وجاء في تقرير لرويترز في يوليو تموز أن قواعد سلاح الجو الملكي الأسترالي في تيندال وداروين في شمال أستراليا تخضع لتطوير لخدمة قاذفات قنابل أمريكية وتزويد الطائرات بالوقود بتمويل دفاعي أمريكي في وقت برز فيه موقع أستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادي كموقع استراتيجي حيوي في ظل تصاعد التوتر مع الصين.

وللولايات المتحدة مخازن كبيرة لوقود الطائرات في تيندال وداروين.