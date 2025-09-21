أستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطينية وتقول إن حماس يجب ألا تضطلع بدور

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا يوم الأحد بدولة فلسطينية.

وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانج أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

وأضاف البيان أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجب ألا يكون لها أي دور في فلسطين.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)