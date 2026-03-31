أسعار البنزين تسجّل أعلى مستوى لها في الولايات المتحدة منذ 2022

afp_tickers

2دقائق

تجاوز معدل سعر البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة أربعة دولارات للغالون، بحسب ما أعلنت الجمعية الأمريكية للسيارات الثلاثاء، في أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، وذلك على خلفية حرب الشرق الأوسط.

ويعد ارتفاع الأسعار عن أقل من ثلاثة دولارات أواخر شباط/فبراير نبأ سيئا بالنسبة للرئيس دونالد ترامب بعدما أمر بشن ضربات على إيران في حرب تهدد اقتصاد العالم برمته.

وبلغ معدل سعر الغالون (نحو 4 ليترات) 4,018 دولارا منذ صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت الجمعية الأميركية للسيارات على موقعها الإلكتروني.

وكانت آخر مرة تجاوزت الأسعار أربعة دولارات في آب/اغسطس 2022، بحسب الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة.

وفي منتصف العام 2022، ارتفعت الأسعار إلى خمسة دولارات للغالون في ظل تفشي وباء كوفيد وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار البنزين إلى 5,88 دولارا للغالون في كالفورنيا حيث يعد البنزين الأعلى ثمنا في البلاد، بحسب الجمعية الأمريكية للسيارات، تليها هواي (5,45 دولارا) وواشنطن (5,34 دولارا).

ويفاقم ارتفاع الأسعار المخاطر السياسية بالنسبة لترامب قبل شهور على الانتخابات النصفية التي تعد غاية في الأهمية.

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز أمام الولايات المتحدة وإسرائيل أو أي جهة تتعامل معهما.

ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يسدد ضربة للأميركيين مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، فيما يتوقع بأن ترتفع الأسعار أكثر بسبب حرب إيران.

وتستورد الولايات المتحدة النفط بشكل أساسي من كندا والمكسيك لذا فإنها لم تتأثر كثيرا بالنقص في الشرق الأوسط نتيجة الحرب، لكن الأسعار ارتفعت بجميع الأحوال نظرا إلى الارتباط بين أسواق الطاقة في العالم.

جف/لين/ع ش