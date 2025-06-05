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أطباء غزة يتبرعون بالدم لمرضاهم بعد مقتل عشرات خلال محاولة الحصول على مساعدات

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من أوليفيا لي بوديفين

جنيف (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية يوم الخميس إن الأطباء في قطاع غزة يتبرعون بالدم لإنقاذ مرضاهم بعد مقتل عشرات الفلسطينيين بالرصاص في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

واحتج نحو 100 من موظفي المنظمة خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف على نظام توزيع المساعدات في غزة الذي تديره شركة خاصة مدعومة من إسرائيل، والذي أدى إلى مشاهد فوضوية شهدت سقوط قتلى.

وقال المدير العام للمنظمة في سويسرا ستيفن كورنيش لرويترز خلال المظاهرة “يحتاج الناس إلى أساسيات الحياة… ويحتاجون أيضا إليها بكرامة”.

وأضاف “إذا كنت تخاف على حياتك، وتركض مع الطرود التي تفتح، فهذا شيء يفوق كل ما رأيناه من قبل… لقد قتلت هذه الهجمات العشرات… لقد تُركوا ينزفون على الأرض”.

وقال كورنيش إن العاملين في أحد المستشفيات التي تعمل فيها منظمة أطباء بلا حدود اضطروا إلى التبرع بالدم لأن معظم الفلسطينيين الآن يعانون من سوء التغذية لدرجة لا تسمح لهم بالتبرع.

وسمحت إسرائيل لمؤسسة غزة الإنسانية الخاصة بالبدء في توزيع المواد الغذائية في غزة الأسبوع الماضي، بعد أن أغلقت القطاع بالكامل أمام جميع الإمدادات منذ بداية مارس آذار.

وتقول سلطات غزة إن 102 فلسطيني على الأقل قُتلوا وأصيب نحو 500 آخرين في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من مواقع توزيع الأغذية في الأيام الثمانية الأولى.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الحشود. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هم المسؤولون عن إطلاق النار، رغم اعترافه يوم الثلاثاء، عندما قتل 27 شخصا على الأقل، بأن قواته أطلقت النار على “المشتبه بهم” الذين اقتربوا من مواقعها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء حظي بدعم من جميع أعضاء المجلس الآخرين، ودعا إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” في غزة ووصول المساعدات دون عوائق.

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