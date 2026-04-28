أقل من 30% من آبار النفط في فنزويلا نشطة (مسؤول)

قالت غرفة البترول الفنزويلية في منتدى الاثنين إن أقل من 30% من آبار النفط الفنزويلية نشطة حاليا، فيما يبلغ الإنتاج نحو مليون برميل يوميا.

والإنتاج الحالي أقل بكثير من 3 ملايين برميل يوميا التي كانت كراكاس تجني منها أرباحا طائلة قبل عقدين، بحيث هناك 8491 بئر نفط خام نشطة فقط من أصل 30722، بحسب الغرفة.

ورغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطات نفط خام في العالم، فإن سنوات من الفساد ونقص الاستثمار وسوء الإدارة في البلاد تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية، ما أدى إلى انهيار مدوّ في الإنتاج.

وحضر منتدى الطاقة الفنزويلي الذي أقيم الاثنين في كراكاس مسؤولون حكوميون أميركيون، من بينهم القائم بالأعمال الأميركي جون باريت، فيما تسعى واشنطن جاهدة لاستعادة إنتاج النفط منذ إطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير.

وأشار باريت إلى أن القطاع الخاص، والشركات الأميركية خصوصا، سيكون “محرك تحول فنزويلا إلى مركز عالمي للطاقة”.

ودعا رئيس غرفة البترول الفنزويلية إنريكي نوفوا واشنطن إلى رفع العقوبات بالكامل لأن هذا “ما يستحقه الشعب الفنزويلي كمجتمع”.

وأضاف أن شركات طاقة متعددة الجنسيات مثل شيفرون وريبسول الإسبانية تمضي قدما في مشاريعها في فنزويلا.

وأقرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تحكم البلاد تحت ضغط شديد من واشنطن، إصلاحات لقوانين المحروقات والتعدين، ما فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص، سواء كانوا أجانب أو محليين.

