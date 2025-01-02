أكثر من 2,5 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة بدبي في ليلة رأس السنة

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الالكتروني والتنقل المشترك خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2025 وصل إلى أكثر من 2,5 مليون راكب، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أن ذلك يمثل “نسبة زيادة بلغت 9,3 % عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2024، والذي بلغ 2 مليون و288 ألفا و631 راكبا”.

وأوضحت “استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر مليون و133 ألفاً و251 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 55 ألفاً و391 راكباً، وبلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 465 ألفاً و779 راكبا”.

وأشارت إلى أنّ “وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها نقلت 80 ألفاً و66 راكباً، ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 195 ألفاً و651 راكباً، ومركبات النقل المشترك 1238 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 571 ألفاً و98 راكباً”.

هت/الح